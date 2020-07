Zuversicht und Sorge nach Kita-Öffnung für alle Kinder

Die hessischen Kitas kehren zur Normalität zurück. Allerdings gelten strenge Hygieneregeln. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Die Rückkehr der Kitas in den Regelbetrieb mit einer Öffnung für alle Kinder ist nach Einschätzung der kommunalen Träger in Hessen ordentlich verlaufen. Allerdings könne auch noch nicht von normalen Bedingungen gesprochen werden, da ein Teil der Eltern ihre Kinder kurz vor den Kita-Sommerferien weiter noch zuhause lasse, sagten der Direktor des hessischen Städtetags, Stephan Gieseler, und der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, David Rauber, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zudem gebe es gerade in den städtischen Regionen noch personelle Engpässe in den Einrichtungen.

"Die Bewährungsprobe wird die erste Woche nach den Ferien", betonte Gieseler. Sein Kollege vom Städte- und Gemeindebund begrüßte wegen der Personalengpässe die Möglichkeit, dass in den Kitas in Abstimmung mit den Jugendämtern nach der aktueller Corona-Verordnung auch Ersatzpersonal eingesetzt werden kann, um Gruppenschließungen zu vermeiden.

Die Gewerkschaft Verdi sorgt sich um ein erhöhtes Infektionsrisiko

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zeigte sich wegen dieser Möglichkeit jedoch skeptisch. Kurzfristig und punktuell könne so dem Fachkräftemangel begegnet werden. Es könne jedoch keine Lösung sein, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verschlechtern und den Beruf zu entwerten, mahnte die GEW. Die Gewerkschaft Verdi äußerte Sorge, dass das Hygienekonzept und die Schutzmaßnahmen der vergangenen Zeit im Normalbetrieb aufgrund von bis zu 25 Kindern in einer Gruppe nicht mehr haltbar seien und damit das Infektionsrisiko in den Einrichtungen nun deutlich ansteigen werde.