Gendersternchen: Auch der Rechtschreibrat quält sich

Heißt das nun, dass jemand, der die Zeichen verwendet, nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung falsch schreibt, oder handelt es sich um eine mögliche Variante?

Dazu hat sich der Rat nicht geäußert. Allerdings gilt unser Regelwerk ja nur für den Schulbereich und die öffentliche Verwaltung. Der Rat schlägt den staatlichen Stellen nicht vor, die Binnenzeichen in den Kernbestand der deutschen Orthografie aufzunehmen. Die Frage, wie man zum Beispiel in den Schulen damit umgeht, wird in Deutschland von den Bundesländern unterschiedlich beantwortet.