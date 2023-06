18 Prozent AfD im Deutschlandtrend – was ist da los?

Nein, überhaupt nicht. Ich setze auf ein Comeback der Zuversicht. Schaut man auf die Wahlergebnisse in den Vielfachkrisen, sind die Ränder kleiner geworden. Sicherheitsdeutsche Wähler haben die Macht der Parteien in der politischen Mitte gestärkt.

Und die Landtagswahlen 2024 in Ostdeutschland? Dort könnte die AfD jeweils die meisten Stimmen holen.

Dass 2024 hintereinander in drei ostdeutschen Ländern gewählt wird, ist ein wiederkehrender Zufall des Wahlkalenders. Weil die AfD dort vielleicht stärker wird, bricht die Demokratie nicht auseinander. In NRW leben so viele Wähler wie in ganz Ostdeutschland. Das gehört zur Einordnung. Eine Dramatisierung ist nicht angesagt.