30 Millionen Akten dokumentieren NS-Verbrechen

Johann Herak, geboren am 23. Juli 1927 in Tschechien, 1,40 Meter groß, ist der Karteikarte zu entnehmen. Demnach hatte er als 16-Jähriger zunächst Zwangsarbeit im KZ Auschwitz leisten müssen, bevor er am 16. April 1944 in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt wurde. „Grund: Arbeitsscheu Tscheche - Zigeuner“ ist auf dem Dokument vermerkt. „Den Unterlagen ist weiter zu entnehmen, dass er nach seiner Befreiung in Mittelbau-Dora nach Illfeld gebracht wurde, dort starb und am 21. April 1945 begraben wurde“, erläutert die Pressesprecherin der Arolsen Archives, Anke Münster.