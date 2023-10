33 Jahre Deutsche Einheit: Hunderttausende feiern in Hamburg

Hamburg (dpa) - . Appelle an Gemeinsinn und Zusammenhalt in der Gesellschaft in Elbphilharmonie und Michel sowie Fischbrötchen und Bier an der Alster: Deutschland hat den 33. Tag der Deutschen Einheit zentral in Hamburg gefeiert. Staatsspitze und Kirchen machten sich dabei am Dienstag auch für Eigeninitiativen und Solidarität stark. Derweil feierten Hunderttausende Menschen am Montag und Dienstag unter dem Motto „Horizonte öffnen“ in der Innenstadt ein großes Bürgerfest.