49-Euro-Ticket: Unternehmen halten April-Start für möglich

Berlins Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) hatte sich zuvor skeptisch über einen Starttermin Anfang April geäußert. „Es sieht so aus, dass es wahrscheinlich der Mai werden wird, aber das hängt jetzt von den Verhandlungen ab. Ich hoffe sehr, dass es gelingt“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstagabend nach dem Bund-Länder-Treffen in der Sendung „RTL direkt“.