Ärztepräsident ruft zu umfassenderem Gesundheitsschutz auf

An die Adresse des in Essen anwesenden Bundesgesundheitsministers sagte Laumann: „Ich finde, wir beide haben eine Verantwortung, dass die Krankenhäuser anschließend auch mit dem umgehen können, was wir da machen.“ Deshalb gehe es nun darum, eine in Nordrhein-Westfalen seit Jahren vorbereitete Krankenhausreform mit den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums „vernünftig zusammenzuführen“. „Wenn es einfach wär', dann könnte es ja jeder - dann müssten wir beide es nicht machen.“