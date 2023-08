AfD-Bewerber für Europa wollen radikale Abkehr von der EU

Nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, waren am vergangenen Wochenende teils „rechtsextremistische Verschwörungstheorien“ verbreitet worden. Die AfD wehrte sich per Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen Haldenwangs Äußerungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz verpflichtete sich in einer „Stillhaltezusage“, kritische Äußerungen an diesem Wochenende zu unterlassen.