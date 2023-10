AfD-Erfolge: „Sickergift für unsere Demokratie“

Das ist zu pointiert. Wir haben am Sonntag auch klassische Muster des Wählens gesehen: einen Triumph von Sesshaftigkeit.

Die beiden Amtsinhaber sind wiedergewählt worden.

Ja. Mehr als 80 Prozent haben politisch mittig und moderat gewählt, also Stabilität gesucht. Die Sicherheitsdeutschen haben sich für das Bekannte entschieden und nicht für das Unbekannte. Wir haben in Deutschland immer noch Großparteien, die über 30 Prozent der Bürger mobilisieren können, das ist in Europa fast einmalig. Auch das ist ein Ergebnis vom Sonntag. Einen generellen Rechtsruck kann ich deshalb nicht erkennen.