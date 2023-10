AfD feiert „Doppelwumms“ - Ampel nach Wahlen unter Druck

Bei den Unionsparteien, den eigentlichen Wahlsiegern, wird die Freude am Montag durch nachdenkliche Töne überdeckt. „Unsere Demokratie ist am Zerfasern und Zersplittern“, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. Dass die AfD im Westen mit neuen Spitzenwerten gestärkt in zwei Landtage einzieht, ist für ihn „kein gutes Zeichen“.