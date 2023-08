AfD-Programm: Einigkeit zwischen Europas Rechtsparteien?

Auf ihrer Versammlung in Magdeburg hatte die AfD am Sonntag ihr Programm zur Europawahl 2024 beschlossen. Darin beschreibt die Partei die EU als gescheitertes Projekt und fordert eine Neugründung als „Bund europäischer Nationen“. Das Programm fiel - auch nach Intervention der Parteispitze - am Ende moderater aus als das, was die gewählten AfD-Kandidaten für die Wahl am 9. Juni in ihren Reden vorgetragen hatten. Die Idee eines Austritts Deutschlands aus der Europäischen Union taucht darin ebenso wenig explizit auf wie die russlandfreundliche Haltung der Partei, die im Bundestag schon mehrfach für laute Kritik gesorgt hatte.