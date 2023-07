AfD will eine „Festung Europa“ bauen

Das Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ protestierte am Samstag gegen die Versammlung der AfD. Ein Demonstrationszug mit mehreren Hundert Teilnehmern formierte sich in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt. Am Ende versammelten sich nach Angaben der Polizei bis zu 2000 Demonstranten. Sie zogen in Richtung Messegelände und trugen Transparente mit Slogans wie „Gegenhalten! Solidarisch gegen die rechte Hetze der AfD“. „Es ist alles friedlich geblieben“, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.