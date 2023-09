Affäre Schönbohm setzt Nancy Faeser unter Druck

Unstrittig ist: In den vergangenen Tagen hat Faeser mehrere Wahlkampftermine in Hessen wahrgenommen. Zum Beispiel am Sonntag den offiziellen Wahlkampfauftakt in Bad Homburg, am Montagmittag die Vorstellung der Kampagne und ein Interview bei der „Frankfurter Rundschau“. Nach ihrem Termin am Dienstag bei der dpa war Faeser gegen 12 Uhr auch zu einem Gespräch in der Wiesbadener Redaktion der VRM, für ein Kandidatenporträt. Zu den Vorwürfen im Fall Schönbohm wollte sich Faeser dabei nicht äußern. Auch von diesem Termin wurde ein Foto veröffentlicht: In der (nicht-öffentlichen) Facebook-Gruppe der Wiesbadener Lokalredaktion, in der auch viele VRM-Leserinnen und -Leser Mitglied sind.