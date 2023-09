Aiwanger: Sehe keinen Grund für Rücktritt oder Entlassung

„Großen Dank für das zahlreiche Erscheinen“, sagte Aiwanger zu Beginn seiner knapp einstündigen Rede, „das stärkt mir den Rücken in schwieriger Zeit.“ Zu dem Hoffest der Freien Wähler waren rund 300 Anhänger gekommen – zudem zahlreiche Journalisten und Kamerateams. Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt; die Veranstaltung war der offizielle Wahlkampfauftakt für die Partei, die in Hessen bislang nicht im Landtag vertreten ist und derzeit in Umfragen bei rund drei Prozent liegt. Klarer Tenor der lokalen Parteivertreter vor Ort: Aiwanger müsse nicht zurücktreten; es gelte die Unschuldsvermutung, die Aufmerksamkeit helfe der Partei eher. Von Landwirt Wilhelm Hartmann aus Fulda, der als Fluthelfer im Ahrtal überregionale Bekanntheit erlangt hat, erhielt Aiwanger ein Lenkrad. Das Signal: Der Politiker möge Kurs halten. Eine Freie-Wähler-Anhängerin allerdings merkte an, dass die Krisenkommunikation Aiwangers schlecht gewesen sei. Am Ende der Rede gab es für ihn Beifall im Stehen.