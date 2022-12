Ampel diskutiert über letzte Corona-Maßnahmen

Justizminister Buschmann wies bei Twitter daraufhin, dass es dafür auch gar keine Gesetzesänderung bräuchte. Die im Infektionsschutzgesetz bis zum 7. April verankerten Maßnahmen, wie die Maskenpflicht in Fernzügen und Fernbussen oder in medizinischen und Pflegeeinrichtungen, könnten demnach auch einfach per Verordnung durch die Bundesregierung aufgehoben werden. „Von dieser Möglichkeit sollten wir jetzt Gebrauch machen“, schrieb Buschmann in einem vom 26. Dezember datierten Brief an Lauterbach, über den der „Tagesspiegel“ berichtete.