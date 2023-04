Ampel-Haushaltsstreit: CSU warnt vor Steuererhöhungen

Die Kritik aus der CSU will man in der Ampel trotzdem nicht auf sich sitzen lassen. „Dass ausgerechnet die CSU solide Finanzen anmahnt, ist ein starkes Stück“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der dpa. Schließlich habe die Union selbst im Jahrzehnt der Niedrigzinsen die Ausgaben deutlich ausgedehnt, ohne die Bürger zu entlasten. „Angesichts steigender Zinsen und historischer Inflation rächt sich das unsolide Wirtschaften der Union im Bundeshaushalt gleich doppelt“, sagte Dürr. Die Ampel-Regierung dagegen habe es geschafft, die Menschen zu entlasten und gleichzeitig Investitionen in Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur voranzubringen.