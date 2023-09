Ampel stellt Zeitungsverlagen Zustellförderung in Aussicht

Berlin. Nach monatelangem Zaudern will die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP beim Thema Presseförderung vorankommen. Beim Jahreskongress des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) stellte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil am Dienstag in Berlin den Zeitungsverlagen eine Presseförderung für die Zustellung im ländlichen Raum in Aussicht. Seine Partei werde bei den Haushaltsverhandlungen darauf dringen, dass die Zustellförderung komme, betonte er. Grünen-Chefin Ricarda Lang hob besonders die Bedeutung der Lokalzeitungen hervor.