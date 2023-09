Angeklagter schweigt zu Geschäften mit Elsflether Werft

Der Angeklagte soll von 2015 bis 2018 bei 21 Projekten überhöhte Angebote an die Werft an der Unterweser gemacht haben. Ein Projekt betraf laut Staatsanwaltschaft die Sanierung der „Gorch Fock“. Bei der Abrechnung soll er Gutschriften gewährt haben - in der Regel 15 Prozent, im Fall der „Gorch Fock“ 17 Prozent.