Anhaltender Medikamentenmangel erwartet

Umgesetzt werden sollen die Gesetzespläne im neuen Jahr. Lauterbach sagte, eine „Discounter-Politik“ habe die Versorgung kontinuierlich über Jahrzehnte verschlechtert. „Das zurückzudrehen, geht nicht über Nacht.“ Zwar seien patentgeschützte Medikamente in Deutschland eher teuer - für Mittel ohne Patentschutz sei es bisher aber kein attraktiver Markt. Das führe dazu, dass gefragte Produkte eher in andere Staaten wie in die Niederlanden gingen, erläuterte er in der ARD. Über die Finanzierung sei in der Regierung zu sprechen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder hier einsieht, dass wir handeln müssen.“ Er ziehe da mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) an einem Strang.