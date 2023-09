Anklage in Russland-Spionageaffäre

Im August dieses Jahres hatten Ermittler des Bundeskriminalamtes zudem einen Mitarbeiter der Bundeswehr-Beschaffungsbehörde in Koblenz festgenommen. Der Beschuldigte soll für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Er habe sich von Mai 2023 an „aus eigenem Antrieb“ mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten, teilte die Bundesanwaltschaft damals mit. Dabei habe er Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt - „zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst“.