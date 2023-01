Anti-Terror-Einsatz: Mann soll Anschlag geplant haben

Castrop-Rauxel (dpa) - . Anti-Terror-Ermittler haben im Ruhrgebiet einen 32-Jährigen festgenommen, der einen islamistischen Anschlag vorbereitet haben soll. Die Fahnder durchsuchten in der Nacht zum Sonntag die Wohnung des iranischen Staatsangehörigen in Castrop-Rauxel. Der Mann sei verdächtig, sich für eine Tat die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt zu haben, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, die Polizei Recklinghausen und die Polizei Münster in der Nacht mit.