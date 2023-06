Antisemitismus im Alltag knapp 2500 mal erfasst

Berlin (dpa) - . Als der Mann mit der Kippa im Café bezahlen will, sagt die Bedienung über seinen Kopf hinweg: „Ja, dass er Geld hat, sieht man schon an der Mütze, die haben immer genug Geld.“ Kippa ist gleich Jude, Jude ist gleich Geld ist gleich Anlass für einen abfälligen Kommentar: Alltag in Deutschland - so zeigt es der am Dienstag vorgestellte Jahresbericht des Netzwerks Rias zu antisemitischen Vorfällen 2022.