ARD-Krise: „Es gab Fehleinschätzungen und Fehlverhalten”

Das Profil zu schärfen, bedeutet auch weglassen, nicht an allem festhalten?

Wenn ARD und ZDF das ehrgeizige Ziel verfolgen, in ein paar Jahren der prägnanteste und relevanteste Streamer zu werden, dann muss bei klassischen Aufgaben gestrafft werden. Ich will drei Punkte nennen, an denen bei der ARD jetzt gearbeitet wird. Erstens: Die Bildung von Kompetenzfeldern wie Klima, Gesundheit, Verbraucherschutz und auch Hörspiel, wo einzelne Anstalten die Federführung übernehmen und andere sich einbringen können. Zweitens: Der Medienänderungsstaatsvertrag, der im Juli in Kraft tritt, sieht vor, dass die Videokanäle unter die Lupe genommen werden. Konkret heißt das für mich, dass man zwei zu einem zusammenschließen kann. Und drittens: Wir wollen die Hörfunkwellen in den neun ARD-Anstalten merklich straffen, ohne die Regionalität zu tangieren.