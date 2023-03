„Cyberangriffe können die Gesellschaft destabilisieren”

Welche Schäden sind bisher bekannt geworden?

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat kurz nach der Zusage von deutschen Panzerlieferungen DDoS-Angriffe gegen Ziele in Deutschland beobachtet. Dabei werden Server mit so vielen Anfragen bombardiert, dass das System unter dem Ansturm zusammenbricht. Deshalb waren manche angegriffenen Webseiten zeitweise nicht erreichbar.