Arzneimittel: Bundestag entscheidet über Anti-Engpass-Gesetz

Die Grünen-Fachpolitikerin Linda Heitmann sagte, damit könnten Erwachsene Drogen „risikoärmer“ konsumieren. So erreiche man gerade auch Konsumierende in der Club- und Festivalkultur, könne aufklären und Gesundheitsrisiken mindern. „In vielen Bundesländern stehen Träger bereits in den Startlöchern.“