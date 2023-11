Asylverfahren in Drittstaaten? Grünen-Chefin hat Zweifel

Sie könne sich ebenso wenig vorstellen, dass man einen Staat finden werde, in dem solche Verfahren praktisch umsetzbar wären. Die Grünen-Chefin erteilte vor allem dem sogenannten Ruanda-Modell, bei dem Geflüchtete für ihr Asylverfahren in Drittstaaten ausgeflogen werden, eine Absage: „Was für uns klar ist - eine Form „Ruanda-Modell“, das lehnen wir ganz klar ab.“ Jeder Vorschlag, der geprüft und der am Ende umgesetzt werde, „muss dem europäischen Recht entsprechen - und das tut das Ruanda-Modell klar nicht“.