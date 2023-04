Atomkraft in Deutschland: War es das nun wirklich?

Was ist mit Frankreich? Dort hat Präsident Macron den Bau von sechs neuen Meilern angekündigt.

Auf mich wirkt das schizophren. Die Franzosen haben bei Überprüfungen systematische Fehler gefunden, zum Beispiel richtig dicke Risse in Rohrleitungen. Da die AKW in Frankreich in Serie gebaut wurden, mussten sie viele zur Überprüfung und Reparatur abschalten. Diese Anlagen stellen nicht nur ein Risiko dar, sondern eine Gefahr. Zugleich ist die französische Industrie nicht in der Lage, rechtzeitig und zu vernünftigen Kosten eine neue AKW-Generation hinzustellen. Zwei neue Meiler in der Normandie werden seit 15 Jahren nicht fertig. Und jetzt sollen sie weitere sechs neu bauen? Fakt ist: Frankreich wird noch Jahre Strom aus anderen Ländern importieren müssen.