Auf der Achterbahn: Gregor Gysi wird 75

Längst ist der Berliner Rechtsanwalt nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter, wenn auch ein besonders wichtiger: Mit seinem Direktmandat aus Treptow-Köpenick trug er 2021 dazu bei, dass die Linke trotz Wahlschlappe wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag einzog. Ohnehin ist Gysi für die Linke so etwas wie ein Überpromi. Das liegt sicher an seiner jahrzehntelangen Karriere als Bundestagsfraktionschef, Spitzenkandidat, Berliner Senator und Linken-Europachef. Aber es liegt auch einfach an Gysi – an seinem rhetorischen Talent, seinem Wortwitz, seiner Talkshow-Präsenz.