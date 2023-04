Aufregung um „Judenstern”-Äußerung von OB Palmer

Bis zu Palmers Auftritt war die Konferenz „Migration steuern, Pluralität gestalten. Herausforderungen der Einwanderungspolitik in Deutschland” nach Angaben aus Teilnehmerkreisen von einem konstruktiven Austausch der Meinungen geprägt. Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) hatte ein Grußwort beigesteuert, Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Schirmherrschaft übernommen. Am Samstag meldete sich Poseck mit scharfer Kritik an Palmer: „Die Wortwahl und die Beiträge von Boris Palmer an der Universität Frankfurt sind indiskutabel. Derartige Provokationen leisten Spaltung, Ausgrenzung und Rassismus Vorschub. Sie schaden in einer Debatte, die mit Sensibilität und Ernsthaftigkeit zu führen ist.”