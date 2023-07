Aus Mangel an Beweisen: Freispruch für Polizei-Inspekteur

Eine wesentliche Rolle bei dem Urteil spielte die mehrstündige Aufnahme des Kneipenabends, die in voller Länge vor Gericht abgespielt worden war. Was die Angeklagte in der ersten polizeilichen Vernehmung über den Abend berichtet habe, widerspreche ihren Aussagen, die sie nach der Ansicht der Videoaufnahmen im Gericht erzählt habe, so der Richter. Das mache ihre Aussagen unglaubwürdig. Die Anzeigenerstatterin habe zunächst geschildert, dass sie Ekel empfunden habe, als der Inspekteur ihr von seinen „Urinsex“-Vorlieben erzählt habe. Aber auch nach der Rückkehr von draußen, als sich die Tat ereignet haben soll, hätten die beiden auf der Aufnahme einvernehmlich weiter geschmust, so der Richter.