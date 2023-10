Baerbock: Etliche Tausend Deutsche aus Israel ausgereist

Bei einem großangelegten Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel waren seit Samstag mehr als 1200 Menschen in Israel getötet worden. Zudem wurden mindestens 3000 Menschen in Israel verletzt. Hamas-Mitglieder entführten zudem rund 150 Menschen in den Gazastreifen. Seitdem warten zahlreiche deutsche Staatsbürger darauf, das Land verlassen zu können.