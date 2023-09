Barley soll SPD in Europawahl führen

Berlin (dpa) - . Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, soll die SPD als Spitzenkandidatin in die Europawahl 2024 führen. Die 54-Jährige wurde am Montag einstimmig vom Parteipräsidium nominiert. „Du bist eine überzeugte Europäerin, eine leidenschaftliche Europäerin“, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin über die Spitzenfrau der SPD in Brüssel. Barley solle erneut das Gesicht der Partei bei der Europawahl werden.