Bartsch: Wahlrechtsreform ist brutaler Angriff auf die Linke

CSU-Landesgruppenchef Dobrinth sprach sich ebenfalls dafür aus, die Pläne der Ampel-Koalition vom Verfassungsgericht in Karlsruhe überprüfen zu lassen. Die Pläne beträfen ausdrücklich die Opposition im Bundestag, „die Ampel schnitzt sich also ein Wahlrecht“, kritisierte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Man teile zwar das Ziel der Verkleinerung des Bundestags. Das Mittel der Ampel dazu sei aber „schlichtweg respektlos und unfair und muss deswegen aus unserer Sicht vom Verfassungsgericht überprüft werden“.