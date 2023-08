Bartsch warnt vor Ende der Linksfraktion

Insgesamt dreht sich der Streit in der Linken nicht nur um die Person Wagenknecht, sondern die Ausrichtung und die Frage, was moderne „linke“ Politik ist. Die Parteispitze umwirbt die Klimabewegung und will radikalen Klimaschutz gepaart mit sozialem Ausgleich. Wagenknecht und ihre Unterstützer warnen vor zu großen Belastungen durch Klimaschutz. Sie wollen Migration begrenzen und wollen trotz des Ukraine-Kriegs weiter billige Energieimporte aus Russland.