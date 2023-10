Bayern: Raue Töne und Kampfansagen nach Söder-Wahl

In seiner kurzen Rede warb auch Söder für Geschlossenheit und Fairness unter den Demokraten. Je ernster die Zeiten und je schwerer die Herausforderungen seien, desto wichtiger sei es, dass Demokraten zusammenhalten. Politik müsse den Menschen Halt und Hoffnung geben, dabei müssten parteitaktische Überlegungen zurückstehen. „Wir sind in erster Linie für die Menschen da und nicht für uns.“ In Anspielung auf die Corona-Krise sagte er: „In schwersten Zeiten war der Zusammenhalt hier mit großen Teilen der Opposition am größten.“