Berlin sieht Fortschritte bei UN-Tanker-Bergung vor Jemen

Noch immer fehlen 28 Millionen US-Dollar für den Abschluss der Mission - für die letzten beiden Phasen der Operation werde noch zusätzliches Geld gebraucht, sagte Potzel. In Deutschland habe man sich etwa an die Privatwirtschaft gewandt und in einem Brief an 90 Unternehmen und Verbände um zusätzliche Unterstützung geworben. Auch die UN bemühten sich weiter, sowohl Staaten als auch internationale Verbände und Privatunternehmen anzusprechen. „Es bleibt eine große, große Herausforderung“, sagte Potzel.