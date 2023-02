Berlin wählt noch einmal - Kann die Hauptstadt noch Wahlen?

Berlin (dpa) - . Das gab es in Deutschland noch nie: Eine Wahl muss komplett wiederholt werden, weil der erste Versuch wegen zahlreicher Pannen und „schwerer systemischer Fehler“ ungültig war. Das Berliner Landesverfassungsgericht hatte das so entschieden - der neue Anlauf zur Wahl des Abgeordnetenhauses steht nun an diesem Sonntag an, gut 16 Monate nach dem Debakel. Dabei stehen zwei Fragen im Mittelpunkt: