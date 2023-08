Berliner Senatorin will andere Verteilung von Flüchtlingen

Das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatte dieses System jüngst aus arbeitsmarktpolitischen Gründen in Frage gestellt. Der Königsteiner Schlüssel sei ungeeignet, um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu fördern, erklärte das Institut in der Vorwoche und verwies auf eine gemeinsame Studie mit der Universität Bielefeld. Denn dieser Schlüssel berücksichtige nicht ausreichend die unterschiedliche Aufnahmefähigkeit der regionalen Arbeitsmärkte und fördere daher auch nicht die Integration. Studie empfiehlt, Geflüchtete gezielt nach den Bedingungen des Arbeitsmarkts in Landkreisen und kreisfreien Städten zu verteilen.