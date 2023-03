Blockade-Aktionen der Letzten Generation: Wer zahlt?

Welche Strafen erwarten die Aktivisten?

Neben den Einsatzkosten kommen in der Regel auch Geldstrafen oder Sozialstunden im Jugendstrafrecht, beispielsweise wegen Nötigung oder Widerstand gegen Polizeibeamte, auf die Aktivisten zu. Darüber entscheiden derzeit bundesweit Gerichte. Am Montag hat das Amtsgericht Heilbronn fünf Klima-Aktivisten zu verschiedenen Haft- und Geldstrafen verurteilt: Zwei Männer bekamen wegen Nötigung je eine Freiheitsstrafe von drei beziehungsweise zwei Monaten. Ohne Bewährung, weil sie schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen seien. Die drei anderen Letzte-Generation-Aktivisten müssen jeweils mehrere Tausend Euro zahlen.

Die Höhe der Tagessätze orientiert sich am Einkommen des Beschuldigten, die Anzahl nach der Schwere des Vergehens. So wurde beispielsweise der bekannte Aktivist Christian Bläul gerade in Berlin für sieben Straßenblockaden zur Zahlung von insgesamt 2700 Euro verurteilt, insgesamt hat er bereits Strafbefehle von mehr als 20.000 Euro erhalten. Für Aktionen an der Hauptverkehrsader Münchner Stachus wurden Aktivisten kürzlich zu Geld­stra­fen in Höhe von je­weils 30 Ta­ges­sät­zen zu je 15 Euro ver­ur­teilt. Es wären in „besonders schweren Fällen von Nötigung“ auch Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren möglich – solche Fälle wurden aber bislang nicht bekannt.

In der Bundeshauptstadt wurden aufgrund der häufigen Klebe-Aktionen „Beschränkungsverfügungen nach dem Versammlungsgesetz“ erlassen. Sprich: Die Polizei verhängt gegen Wiederholungstäter, die mindestens acht Mal bei Blockaden dabei waren, Klebeverbote. Sie dürfen sich ein halbes Jahr lang nicht mehr bei Klimablockaden festkleben. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Zwangsgeld in Höhe von 2000 Euro. Begründet werden die Klebeverbote damit, dass die öffentliche Sicherheit „unmittelbar gefährdet“ sei. Allerdings haben innerhalb von wenigen Wochen bereits fünf Klimaaktivisten gegen das Klebeverbot verstoßen – sie müssen jetzt das Zwangsgeld zahlen.

Auch München hatte den Umgang mit den Klimaaktivisten verschärft und im Winter ein Versammlungsverbot verhängt für „Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmende fest mit der Fahrbahn verbinden“, sofern keine Versammlung vorher angemeldet wurde. Auch die Organisation und Teilnahme an solchen Protesten ist dann strafbar. Zudem wird in Bayern das umstrittene Instrument des „Präventivgewahrsams“ genutzt: Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums waren von Dezember bis Januar 20 Klimaaktivisten in Bayern nach Protestaktionen in und um München sowie am Flughafen der Landeshauptstadt in längere Präventivgewahrsam genommen worden, einige von ihnen mehrfach.