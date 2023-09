Bürgerfest bei Steinmeier: „Ehrenamtliche sind Mutmacher“

Dieses Fest finde nicht zu einer normalen Zeit statt. Viele Menschen machten sich Sorgen, er auch, sagte Steinmeier. „Ich mache mir Sorgen, weil es zu viele gibt, die unsere Demokratie schlechtreden und zu wenige, die sich dafür engagieren. Ich mache mir Sorgen wegen manchmal so viel Kleinmut und Verzagtheit in unserem Land - einem Land, das so viel besser ist, als wir uns im Alltag selbst gelegentlich zugestehen.“ Und er denke vor allem an die vielen Menschen, die sich dafür einsetzten, dass unsere Gesellschaft ein klein wenig besser werde - „und die dafür selten Applaus bekommen, sondern manche sogar angefeindet oder angegriffen werden“.