Bundesamts-Chef: Standort für Atommüllendlager bis 2046

Die BGE müsse nun schauen, wo Beschleunigungspotenziale im Verfahren möglich seien, sagte König. Es sei notwendig, sich in der Debatte „ehrlich zu machen“. Er glaube, dass es Steuerungsmöglichkeiten gebe, gegebenenfalls müsse „grundsätzlich nachjustiert“ werden. Er sehe hier die BGE, seine Behörde und das Bundesumweltministerium in Pflicht, „sich hinzusetzen und zu analysieren, was hat gut funktioniert, was nicht so gut und wo muss man gegebenenfalls auch noch mal an die bisherigen Maßstäbe rangehen“.