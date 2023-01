Bundesfinanzhof verkündet Entscheidung über Klage gegen Soli

Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel erklärte, das Verfahren sei eine wichtige Etappe. „Denn wir kämpfen seit Jahren für das komplette Soli-Aus“, sagte Holznagel. „Wir hoffen, dass wir uns in Karlsruhe wiedersehen.“ Grüne und Linke hingegen wollen die oberen zehn Prozent der Einkommen weiter besteuern, auch wenn der Soli fallen sollte. In der „Rheinischen Post“ (Montag) ging Holznagel davonaus, dass der Bundesfinanzhof die Verfassungsmäßigkeitdes Soli ab dem Jahr 2020 in Frage stellt. „Ich erwarte für Montag einen Etappensieg“, sagte er. Mit einem Urteil aus Karlsruhe sei dann frühestens in einem Jahr zu rechnen.