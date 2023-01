Bundesregierung kritisiert Gewalt in Lützerath

Berlin (dpa) - . Die Bundesregierung hat Gewalt von Demonstranten bei der Räumung des Dorfes Lützerath für den Braunkohlebergbau kritisiert. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann verwies auf ein Interview von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vom Wochenende in der „taz“, wo dieser erklärte, die Grenze bei Demonstrationen verlaufe dort, wo es zu Gewalt komme. „Diese Grenze wurde in Lützerath überschritten, und das verurteilen wir auch ausdrücklich“, sagte Hoffmann am Montag in Berlin.