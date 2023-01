Bundestag berät über umstrittene Wahlrechtsreform  

Auch die AfD ist gegen den Vorschlag der Union. In ihrem Antrag heißt es: „Die verfassungskonforme und gerechte Lösung zur Verkleinerung des Deutschen Bundestages besteht daher darin, die Direktmandate in unverändert bestehenbleibenden 299 Wahlkreisen in jedem Bundesland jeweils so zu vergeben, dass keine Überhangmandate mehr entstehen.“