Bundestag gratuliert Phantom-Abgeordnetem zum 90. Geburtstag

Bei seinem Geburtstag am Mittwoch (1. März) hätten viele, vor allem ältere Kollegen vergeblich nach ihm Ausschau gehalten. Leider habe man ihm nicht direkt gratulieren können, sagte Özoguz. Aus seiner Heimatgemeinde Morbach im Hunsrück höre man, dass er „zu dringenden Angelegenheiten in Brüssel“ weile. Seine Anregungen, „meist in schriftlicher Form“, seien immer geschätzt und viel diskutiert worden. Unter dem Gelächter der Abgeordneten fügte sie hinzu: „Allerdings warten wir bis heute auf seine erste Rede im Bundestag.“