Bundesweiter Warntag am Donnerstag: Das müssen Sie wissen

Rund 38.000 Sirenen bundesweit sollen am diesjährigen Warntag um 11 Uhr heulen.

Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz heulen am Donnerstag, 14. September, in den Kommunen die Sirenen. Über Handy-Apps, Radio und Fernseher soll ebenfalls Alarm geschlagen werden.