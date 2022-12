Bundesweiter Warntag steht bevor: Das erwartet uns

„Der Warntag soll erneut dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen“, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Das Land investiert nach Angaben seines Ministeriums in Wiesbaden knapp 8,5 Millionen Euro in die Verbesserung der Warninfrastruktur. Rund zwei Millionen Euro gibt das Land allein für die Modernisierung der 4500 Sirenen in Hessen aus. „Aufgrund beschränkter Kapazitäten der entsprechenden Fachfirmen“ würden sich die Arbeiten laut Innenministerium aber noch bis ins kommende Jahr ziehen.