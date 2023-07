CDU-Politiker Frei verteidigt Asyl-Vorstoß

Freis Vorschlag sorgt für kontroverse Debatten. Politiker der Ampel-Fraktionen lehnten die Vorschläge ab. Auch von AfD und Linken kam Kritik. Der Migrationsexperte Daniel Thym sagte der „Welt“, Freis Vorstoß hätte bei einer Umsetzung schwerwiegende Folgen. Es kämen dann weiter Menschen nach Deutschland, die kein Asyl beantragen und nicht arbeiten könnten und bestimmte Leistungen nicht erhielten. „Droht ihnen Gefahr in den Herkunftsländern, dürfen wir sie nicht abschieben. Im Ergebnis würde Herr Freis Vorschlag also bedeuten, eine große Schicht prekär lebender Personen in Deutschland zu schaffen“, so der Konstanzer Ausländerrechtsexperte.