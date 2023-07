„ChatGPT gehört in jeden Klassenraum“

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn Sechstklässler heute mit Alexa ihre Probleme besprechen, dann schleicht sich die KI in ihr Leben als Freundin ein. Das sorgt vielleicht dafür, dass sie noch weniger mit ihren Eltern sprechen. Die Kinder von heute bewegen sich völlig selbstverständlich in einer künstlichen Welt. Das gehört in die Schule. Schon 2010 hat eine wissenschaftliche Studie gezeigt: Ein Kind, das heute aufwächst, unterscheidet nicht mehr zwischen Realität und virtueller Welt, es wächst in einer Mischwelt auf. Deshalb sollten Eltern wissen: Wenn ihr eurem Kind das Handy wegnehmt, nehmt ihr ihm die halbe Welt weg.