Corona-Impfung nun auch in Hessen kostenfrei für Patienten

Da die Abrechnung nun wie gewohnt über die KV erfolgt, müssen gesetzlich versicherte Patienten die Impfung in den Arztpraxen ab sofort nicht mehr selbst bezahlen. „Wir sind erleichtert, dass wir nach einem doch zähen Ringen mit den hessischen Krankenkassen nun ein für alle Beteiligten gutes Ergebnis erzielt haben“, so die Vorstandsvorsitzenden der KVH, Frank Dastych und Armin Beck, am Donnerstag in Frankfurt. Für die Patienten, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, bedeute die Einigung, dass sie für die Impfung jetzt nicht mehr in finanzielle Vorleistung gehen müssen. „Für die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen verringert sich durch die direkte Abrechnung mit den Krankenkassen der bürokratische Aufwand erheblich“, so die KV-Vorstandsvorsitzenden.